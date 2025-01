Conferenza stampa Maignan: il portiere del Milan presenta la sfida di domani in Supercoppa Italiana contro la Juve

Mike Maignan, portiere del Milan, presenta la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

«Siamo stati molto concentrati in questi giorni per capire al meglio le nuove richieste del mister».

«Delusi? Tutto questo si vedrà alla fine! Noi adesso dobbiamo lavorare per cercare di raddrizzare la situazione: domani arriva la Juventus e noi vogliamo assolutamente essere pronti. Il nostro momento è domani».

«Non mi piace parlare troppo. Quello che posso dire è che noi siamo qua per agire, vogliamo dare il massimo per raddrizzare questa situazione. Anche noi vogliamo vincere, i risultati comunque li valuteremo alla fine».

«Sì, ho sentito Fonseca dopo l’esonero. Da grandi uomini l’abbiamo salutato ma quello che ci siamo detti rimane tra di noi».

«Per essere sincero non ho tempo di guardare il campionato arabo ma credo che stia molto crescendo. Si può crescere ancora di più nel futuro, non so dirti se in futuro giocherò in questo campionato: mi interessa solo il presente».

