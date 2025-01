Conferenza stampa Locatelli: «Milan squadra forte ma vogliamo la finale e il trofeo. Nuovo allenatore? Dobbiamo concentrarci solo su questo aspetto»

Conferenza stampa Locatelli: l’ex centrocampista del Milan ha presentato la semifinale di domani in Supercoppa Italiana

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Milan, Manuel Locatelli ha dichiarato:

MILAN – «È una squadra forte, con grandi individualità. Li conosciamo, davanti sono molto forti nell’uno contro uno, dobbiamo fare una gran partita in fase difensiva. L’allenatore nuovo gli darà energie ma dobbiamo concentrarci su di noi, su come approcciare la partita».

FARE QUALCOSA DI DIVERSO IN MILAN JUVE DEL CAMPIONATO – «Non può finire in un altro pareggio, dobbiamo vincere e siamo qui per portare a casa il trofeo. Andremo ad analizzare quella partita anche se loro han cambiato allenatore, avranno un modo diverso di giocare. Dobbiamo avere intensità, andare in avanti e provare a vincere».

COSA PROVANO ALLA VIGILIA DI JUVE MILAN – «Siamo carichi, motivati. Ogni trofeo fa parte della storia della Juve e farci parte è un obiettivo. Dobbiamo fare un passo alla volta, domani c’è il Milan e poi vedremo se riusciremo ad andare in finale».

BIGLIETTI ESAURITI PER JUVE MILAN – «È stata una grande accoglienza quella che abbiamo avuto. Molto bello, la Juve è tifata in tutto il modo. L’accoglienza è stata speciale. Avremo anche questa motivazione di vincere per loro».

LA CONFERENZA STAMPA DI LOCATELLI