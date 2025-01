Conferenza stampa Locatelli: «Ho fatto un errore che ha condizionato la partita, da lì non siamo riusciti a reagire e il Milan è cresciuto»

Conferenza stampa Locatelli: le dichiarazioni del centrocampista dopo la sconfitta della Juve contro il Milan in Supercoppa Italiana per 1-2

Locatelli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Milan in Supercoppa Italiana per 1-2. Queste le dichiarazioni del centrocampista.

SENSAZIONI – «Credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi io ho fatto un errore che ha condizionato la partita e da lì non siamo riusciti a reagire. Il Milan è cresciuto, è un dispiacere perché volevamo andare in finale, ma fa parte del lavoro».

FATICA A TENERE IL VANTAGGIO – «Fa parte della maturità che dobbiamo trovare, noi ci abbassiamo troppo e rischiamo di subire. Dobbiamo migliorare».

MANCANZA DI UN’OSSESSIONE PER LA VITTORIA CONDIZIONA – «Devo analizzare la partita, bisogna metterci la faccia quando uno sbaglia. Io credo che l’obiettivo di tutti sia vincere, io penso che il mister abbia parlato di ossessione ma è una cosa che va cercata ogni giorno alla Continassa. È una cosa che alla Juve c’è sempre e un obiettivo che ci diamo, è alla base del nostro lavoro».