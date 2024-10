Conferenza stampa Hayen: le parole del tecnico dopo Milan Brugge

Conferenza stampa Hayen: le parole del tecnico del Brugge dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro per 3-1 in Champions League

Hayen, allenatore del Brugge, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta per 3-1 a San Siro contro il Milan.

DELUSIONE – «Sempre la stessa storia. Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio nel primo tempo, poi un angolo e vantaggio del Milan».

ESPULSIONE ONYEDIKA – «Non l’ho ancora rivisto. Onyedika tenta di recuperare palla, ma è stato un contrasto molto forte. Ci siamo adattati, abbiamo pareggiato, poi 2-1 e 3-1 e abbiamo cercato di evitare il peggio».

COSA E’ SUCCESSO DOPO IL 2-1 – «Abbiamo cercato di chiudere le fasce e l’interno. Fino al 2-1 abbiamo giocato bene, poi la nostra batteria si è svuotata. Il Milan ha molta qualità. Hanno tentato di rompere la nostra organizzazione».

LEAO – «Il pubblico non era contento del cambio di Leao. Ci ha fatto male la qualità del Milan, non tanto i singoli».

COMPLIMENTI SENZA PUNTI – «Siamo orgogliosi di questi commenti positivi, ma non abbiamo fatto punti. In Champions devi essere più cinico».