Conferenza stampa Gabbia: le parole del difensore rossonero

Condividi via email

Conferenza stampa Gabbia: le parole del difensore del Milan dopo la vittoria dei rossoneri in casa del Como

Matteo Gabbia è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan in casa del Como: le parole del difensore rossonero

RIMONTE – «Dobbiamo approcciare meglio alle partite per avere la strada più spianata. Il fatto positivo è che riprendiamo la partita»

PROBLEMI – «Conceicao può dare molto al Milan, ma siamo noi a doverci prendere le responsabilità. Come gruppo e come squadra»

ATTACCANTI – «Non dirò di sì, perché ho rispetto per Morata, Abraham, Jovic e Camarda. Se non fanno gol è perché noi non li mettiamo nelle condizioni di farlo»

RISERVA – «Non è un problema, decide il mister e rispetto le sue decisioni. Quando entro dò il massimo»