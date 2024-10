Conferenza stampa Fonseca: «TURNOVER? Non è il momento, adesso dobbiamo FARE QUESTO». Le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di viglia di Fiorentina-Milan, ha analizzato la questione legata al turnover della sua squadra.

TURNOVER – «Vediamo il momento della squadra e dei giocatori. In questo momento ho pensato che sia importante avere questa continuità. Vediamo, ho fiducia in tutti i giocatori. Avremo tante partite, avremo bisogno di tutti. In questo momento penso sia importante per la squadra giocare con gli stessi calciatori».