Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico rossonero

Conferenza stampa Fonseca: le parole dell’allenatore del Milan dopo il trionfo dei rossoneri sul Sassuolo in Coppa Italia

VITTORIA – «Le vittorie portano fiducia, la squadra è in crescita da tempo. Oggi è importante guardare l’atteggiamento e la mentalità con cui ha giocato, in altre partite non abbiamo fatto così»

SQUADRA – «Theo e Maignan saranno pronti per l’Atalanta. Volevo far uscire Leao, Fofana e Reijnders all’intervallo, ma Loftus-Cheek ha avuto un problema e non potevamo rischiarlo, anche se non credo sarà nulla di preoccupante»

COPPA ITALIA – «Abbiamo possibilità di vincerla, so da quanto manca al Milan. Credo potremo fare qualcosa di importante»