Conferenza stampa Fonseca: «Punizioni post Firenze? Nessuno è più importante del Milan!»

Conferenza stampa Fonseca, le parole del mister in vista del match contro l’Udinese. L’annuncio sulle decisioni post Firenze

Paulo Fonseca, oggi pomeriggio, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Milan contro l’Udinese. Di seguito un piccolo estratto sulle questioni polemiche post Firenze.

CONFERENZA STAMPA FONSECA – «Domani vediamo. Penso molto allo spirito di squadra, per me nessun calciatore è più importante del Milan. Dobbiamo assumerci la responsabilità quando sbagliamo e se qualcuno non ha spirito di squadra per me è difficile. Non devo dimostrare niente, non sono un attore. Nel calcio di oggi c’è tanta mediaticità ma io sono così. Chiedete ai giocatori come sono stato dal primo giorno».