MN24 – Conferenza stampa Fonseca: QUANDO parla il tecnico alla vigilia di Fiorentina Milan

Conferenza stampa Fonseca: quando parla il tecnico alla vigilia della gara tra Fiorentina e Milan. Appuntamento domani alle 14

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, parlerà domani in conferenza stampa da Milanello (ore 14) per presentare la sfida di domenica sera contro la Fiorentina, posticipo della 7^ giornata di campionato.

I rossoneri vogliono dare continuità alle tre vittorie contro Venezia, Inter e Lecce riscattando la sfortunata sconfitta di Leverkusen. Milannews24 seguirà in diretta le parole del tecnico portoghese.