Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Slovan Bratislava Milan

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo la vittoria del Milan per 2-3 contro lo Slovan Bratislava in Champions League

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-3 del Milan contro lo Slovan Bratislava in Champions League.



VINCERE – «La cosa più più importante era vincere e abbiamo vinto bene. Ma non abbiamo fatto tutto bene. Il modo in cui abbiamo preso gol non è una situazione normale, sbagliando anche le marcature preventive. Ma penso che abbiamo vinto bene, con tante possibilità di arrivare nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo migliorare le decisioni nell’ultimo terzo di campo. Poi l’arbitro ha sbagliato sull’ultimo gol. Abbiamo vinto, possiamo fare meglio, ma potevamo farlo segnando di più».



TANTI GOL SUBITI – «Contro la Juve abbiamo difeso bene. Oggi, cambiando tanti giocatori, abbiamo sbagliato alcune cose anche sulle marcature preventive. Ma questa partita non è una cosa normale in Italia. Milan vulnerabile? Abbiamo migliorato tante cose, per me eh».



PROBLEMI DIFENSIVI – «La strategia oggi era di andare più avanti a pressare, quindi c’era più rischio. Ma quello che abbiamo sofferto non è stato quando pressavamo, ma quando abbiamo perso la palla. Non abbiamo fatto bene la marcatura preventiva. La questione dei gol subiti non è una questione tattica, ma di lettura del momento».



CREDEVA DI ENTRARE NELLA TOP 8 DOPO LEVERKUSEN – «Sì, sempre, anche perché a Leverkusen non abbiammo meritato di perdere. Ciò che è importante adesso è continuare a crederci, 3 vittorie di fila ci portano fiducia. Siamo in una buona posizione »



TRE GOL PER TRE PARTITE DI FILA IN CHAMPIONS – «Non lo sapevo, mi piace quando la squadra fa tanti gol, ma dobbiamo essere più equilibrati».



LE CONDIZIONI DI PULISIC E LEAO – «Pulisic non doveva uscire, ma mi ha detto che era meglio che uscisse. Quando Leao ha segnato, mi hanno detto che Rafa non stava bene, ma lui mi ha detto che ha sentito qualche cosa, ma non è niente di speciale».



COME MIGLIORARE LA DIFESA – «Si può lavorare e lavorare individualmente, perché il gioco è individuale. Si può lavorare tecnicamente, ma poi le letture sono una cosa personale».