Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Cagliari Milan

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo il pareggio del Milan col Cagliari per 3-3: «Non possiamo prendere 3 gol in quel modo»

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari.

COLPE – «Per me non è una gara facile da spiegare, abbiamo fatto 3 gol ma non possiamo prenderne 3, i problemi sono stati in difesa soprattutto sui cross. Hanno vinto tanti duelli aerei rispetto a noi, tante difficoltà sui cross. Penso che sia mancata l’aggressività sui duelli e nella difesa dell’area, così come sulle fasce».

SCUDETTO E CLASSIFICA – «Abbiamo tanti punti da poter prendere, non siamo in un campionato dove le squadre non perdono punti, tutte le grandi ne perdono. Abbiamo tante partite da giocare, la squadra è in crescita ma dobbiamo migliorare in fase difensiva».

STATO D’ANIMO – «Sono deluso e arrabbiato, non possiamo buttare una partita negli ultimi minuti. Con la palla abbiamo fatto bene ma dobbiamo essere più cattivi in difesa, è difficile da spiegare. Perdere tanti duelli aerei e soffrire così è difficile da spiegare».

PROBLEMA TRASFERTE – «Non abbiamo problemi di trasferte, i problemi sono stati altri. Mai abbiamo avuto una squadra che gioca così, dobbiamo crescere ancora».

IL CAGLIARI – «Non parlo degli avversari, eravamo preparati per il calcio giocato dal Cagliari, sono aggressivi ed è una squadra molto forte, hanno fatto il loro gioco».

LEAO – «Mi sembra che si sia accorto e ha capito diverse cose, oggi è stato decisivo con due gol ma ha fatto bene anche in difesa aiutando tanto. Per me è un progresso e vogliamo averlo così».



DOPPIETTA LEAO – «Ha capito dove doveva migliorare. Oggi è stato decisivo, anche nel difendere con la squadra».