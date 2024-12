Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Atalanta Milan

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico ha parlato dopo la sconfitta dei rossoneri sul campo dell’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo Atalanta Milan. Queste le parole del tecnico dei rossoneri.

ARBITRAGGIO – «C’era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta. Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri. Non ha arbitrato dopo quello che è successo, è tornato oggi, è incredibile».

STERILITA’ OFFENSIVA – «È mancata questa connessione con l’attacco che è mancata nel primo tempo. È mancato questo per avere lo stesso Milan del primo tempo».

PULISIC – «È un indurimento del polpaccio, non credo sia qualcosa di grave».

ARBITRAGGIO CHE CONDIZIONA LA CLASSIFICA – «Adesso l’Atalanta ha tre punti, il Milan tre punti in meno».

ATALANTA DA SCUDETTO – «Ovviamente, questa è una squadra che sta facendo un lavoro da anni. È difficile giocare contro l’Atalanta, è ovvio che è una squadra da Scudetto. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita senza pensare alla classifica. È ovviamente difficile, ma dobbiamo continuare a crescere come squadra e aspettare un arbitraggio migliore, ci sono troppo errori. Non è facile incontrare l’Atalanta, sono dettagli che abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sbagliato».

MILAN FUORI DALLA LOTTA SCUDETTO – «Dobbiamo pensare che è difficile, sono tanti punti. Pensiamo alla prossima partita senza guardare la classifica, sono molto onesto».