Conferenza stampa Fofana: «L'arbitro è umano e può sbagliare. Chukwueze? Sono contento che abbia segnato. E Maignan capitano...»

Conferenza stampa Fofana: le parole del centrocampista dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese a San Siro per 1-0 con gol di Chukwueze

Fofana è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese.

EPISODI ARBITRALI – «Non voglio dire nulla sull’arbitro, perché è umano e può sbagliare. Voglio parlare dei miei compagni, perché hanno combattuto fino alla fine e lo hanno fatto per il Milan».

SCELTE DI FORMAZIONE INIZIALI – «Non sono stato sorpreso. Sono molto confidente sulla squadra. Non abbiamo fatto benissimo a inizio stagione, ma ora sono più fiducioso. Chukwueze ha segnato, Okafor ha fatto bene, sono veramente orgoglioso di lui».

LA SUA MIGLIOR PARTITA AL MILAN – «Il mister mi chiede di giocare in quella posizione e io cerco di fare del mio meglio. A me piace giocare ogni partita. Il mister sente quante ne ho. Io faccio il meglio sul campo».

MAIGNAN CAPITANO – «Lui mostra tutto sul campo gara dopo gara. Sono felice per lui, ma non è un’ambizione per lui la fascia di capitano. Rispetta i primi capitani. Poi tanto lui fa lo stesso sul campo, è lo stesso Mike di sempre».