Conferenza stampa Donnarumma, l’ex Milan si ESALTA: «Ora sono uno dei più grandi, a Sommer dico che..»

Le parole dell’ex Milan Donnarumma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dell‘Italia contro la Svizzera a Euro 2024:

SOMMER – «Lo conosco bene, mi sento spesso col preparatore dei portieri dell’Inter e me ne parla sempre bene, gli faccio i complimenti per il campionato difficile che ha vinto. Non lo so se io sono più forte, non mi piace fare paragoni. Sono contento di quello che ha fatto, spero che domani faccia molto meno»

CRESCITA PERSONALE – «Sono cambiato, ho fatto epseroienza e si cresce soprattutto in quello. Ora sono uno dei più grandi, anche se sembra strano, mi sento più responsabile. Indossare questa fascia un’emozione inspiegabile, c’è molta più responsabilità. Ma sognavo da bambino di giocare queste competizioni»