Conferenza stampa Conte: «Mercato? Dovete chiedere alla società. A Napoli ci sono uomini VERI, a volte puoi trovare delle m**de». Le dichiarazioni

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il brutto esordio del Napoli contro il Verona. Il tecnico accostato anche al Milan, non si è risparmiato sul mercato e non solo.

SUL MERCATO – «Indirizziamo subito la conferenza. Settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza in cui s’è parlato solo di mercato. Ho ricevuto zero domande sul Verona, o forse una, non s’è parlato di calcio, ed è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere alla società».

UN GRUPPO DI PERSONE PERBENE – «Il mio gruppo è formato da uomini per bene. Certo hanno delle difficoltà a volte, ma sono uomini. Nel calcio puoi trovarti anche delle merde che potrebbero affossarti, i miei calciatori invece sono uomini».