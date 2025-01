Condividi via email

MN24 – Conferenza stampa Conceicao: quando e con chi parlerà per la Dinamo Zagabria. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, mercoledì sera, sarà impegnato in trasferta per la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Di seguito il programma della vigilia: Sergio Conceicao parlerà in conferenza stampa con Pulisic.

Ore 11.00: allenamento presso il Centro Sportivo Milanello (Carnago): sessione aperto i primi 15 minuti alla stampa.

Ore 18.30: conferenza Sergio Conceicao e Christian Pulisic presso il Maksimir Stadion (Zagabria).