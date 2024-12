MN24 – Conferenza stampa Conceicao: il tecnico parlerà domani da Milanello. I dettagli

Conferenza stampa Conceicao: il nuovo tecnico del Milan si presenterà domani da Milanello. Appuntamento alle ore 12

Come appreso da Milannews24, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, effettuerà la consueta conferenza stampa di presentazione nonostante i tempi ristretti per l’imminente trasferta in Arabia Saudita.

Il nuovo tecnico rossonero si presenterà alla stampa e ai suoi nuovi tifosi dal centro sportivo di Milanello domani alle ore 12. La conferenza potrà essere seguita su Milannews24: c’è attesa per le prime parole del nuovo corso rossonero.