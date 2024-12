Condò, il giornalista tuona: «Al Milan serve una stella in attacco». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Paolo Condò – a La Repubblica – si è espresso sul Calciomercato Milan.

«Non si deve temere di passare per sempliciotti nel chiedersi se davanti al talento verde di Camarda non sarebbe il caso di mettere una stella vera — una sola, ma forte — anziché tre centravanti (Morata, Abraham, Jovic) che ci siamo abituati a elogiare per la loro partecipazione alla manovra con annessa disponibilità al sacrificio, perché piuttosto di niente è meglio un piuttosto».