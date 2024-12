Condò sul Milan: «Ecco di chi ha bisogno Fonseca in squadra»

Condò si sofferma sull’analisi del Milan come squadra e inquadra un punto preciso che risolverebbe alcuni problemi a Fonseca

Ottavo posto a due punti dal Bologna e un andamento troppo altalenante sia a livello di prestazioni che di risultati. Per il Milan questa prima metà di stagione 2024-25 non sta andando come sperato e le analisi convergono sul fatto che alla squadra manchi qualcosa.

Lo dice anche il giornalista Paolo Condò, che su Repubblica scrive: «Non si deve temere di passare per sempliciotti nel chiedersi se al fianco di Camarda in attacco non sia il caso di posizionare una stella invece di tre centravanti come Morata, Abraham e Jovic che pure sono da elogiare per la propria disponibilità al sacrificio»