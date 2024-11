Condò stronca la difesa del Milan: «Non è migliorata con Emerson Royal per Calabria. Tomori? Non è quello dello scudetto. E Pavlovic...»

Condò ha criticato la difesa del Milan dopo la vittoria del Milan contro lo Slovan Bratislava: le parole del giornalista a Sky Sport

CONDO’ – «Secondo me tutta la squadra deve difendere, i discorsi di Ibra sono giustissimi perché il calcio moderno funziona così. Ma come valore individuale il Milan potrebbe migliorare dietro. Non ha migliorato nel ruolo di terzino destro che riteneva debole con Emerson Royal per Emerson. Da Pavlovic mi aspettavo di più. E fentralmente fin quando non rivediamo il Tommori dell’anno dello scudetto…».