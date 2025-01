Conceicao a Sky: «Problemi? Mentali, fisici, un po' tutto! Sono arrabbiato perchè...»

Condividi via email

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara pareggiata a San Siro contro il Cagliari

Intervenuto a Sky dopo Milan-Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PROBLEMI – «Un po’ di tutto. Un po’ mentale, un po’ fisico, dobbiamo fare tanto lavoro per migliorare. Ci sono tanti periodi nella partita che non mi sono piaciuti per niente. Un pareggio è perdere due punti, sono arrabbiato perché se avessimo fatto tutto quello che avevamo preparato ci sarebbe stato… Dobbiamo migliorare e lavorare».