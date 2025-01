Conceicao a Milan Tv: «Niente scuse, il Milan deve cercare di battere la Juve. Vincere domani è la cosa più importante»

Conceicao a Milan Tv alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve: le parole sulla squadra, la partita e la formazione

Conceicao ha concesso un’intervista a Milan Tv alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Juve e Milan.



IMPATTO AL MILAN – «L’impatto è molto positivo. Ho visto un gruppo che ha voglia di cambiare un po’ le cose. Ho visto i giocatori che vogliono capire altre cose, altri messaggi e altre idee di gioco. Questa umiltà di spirito per me è molto importante, è la base. Abbiamo lavorato bene. E’ chiaro che sono arrivato e il giorno dopo abbiamo viaggiato e abbiamo avuto poco tempo per l’allenamento. Domani abbiamo questa partita e dobbiamo preparla al meglio per cercare di vincere, è questa la cosa più importante».



COSA SI ASPETTA CONTRO LA JUVE – «Essere competitivi, organizzati, capire che cosa possiamo fare alla Juve a livello strategico e del gioco. Essere una squadra che lavora tanto, aggressiva, dentro quello che abbiamo lavorato e dove abbiamo cercato di essere incisivi su certi aspetti fondamentali per me in partita. Non dobbiamo cercare scuse con infortuni e poco tempo di lavoro, ma guardare avanti, avere negli occhi la Juve e cercare di batterla».



INFORTUNATI E FORMAZIONE – «Fino all’ultimo sarà difficile dire qualcosa. Ogni ora che passa è importante per loro. Christian è entrato in gruppo, Leao ancora o, sarà più difficile, Musah un po’. Leao anche se è disponibile è impossibile. Ma gli altri che sono disponibili c’è il dubbio che possano fare 90 minuti, ma la gestione devo farla io».