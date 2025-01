Conceicao Milan, domani la prima in Serie A: il tecnico però ha già siglato un record

Condividi via email

Conceicao Milan, il tecnico portoghese che è già entrato a suo modo nella storia, domani farà il suo esordio in campionato

Sergio Conceicao, in Milan–Cagliari, match in programma domani sera alle ore 20:45, farà il suo esordio in campionato sulla panchina rossonera.

Senza ancora allenare in una gara di Serie A, il tecnico portoghese, è già entrato nella storia del club rossonero. Infatti l’ex Porto è l’allenatore che ha conquistato un trofeo impiegando il minor numero di partite, ossia 2 (il precedente record apparteneva a Montella con 18).