Conceicao Milan, Seedorf sicuro: «Non ha bisogno di consigli, ecco perchè. Allenare i rossoneri...»

Conceicao Milan, Clarence Seedorf è convinto che il tecnico portoghese sia l’uomo giusto per il momento dei rossoneri: le dichiarazioni

Intervenuto a Prime Video prima di Milan-Girona, Clarence Seedorf, ex centrocampista dei rossoneri, ha parlato così del tecnico portoghese:

PAROLE – «Allenare il Milan è bellissimo, molto importante, rappresenti la storia, vuoi che la tua squadra vada in campo sempre determinata e competitiva. In una parola? Amore. Conceicao non ha bisogno di consigli, è un allenatore navigato e penso che sappia cosa fare».