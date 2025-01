Conceicao Milan, l’allenatore non ha dubbi: alla squadra chiede un compito preciso

Conceicao Milan, il tecnico nel post partita di Como ha ribadito a gran voce un elemento su cui la squadra deve migliorare

Sergio Conceicao nel post partita di Como–Milan è stato chiaro a più riprese: la squadra deve migliorare nel pressing alto. Non c’è tanto tempo di lavorare sul campo tra i vari impegni di Serie A e coppe, ma per il tecnico portoghese questa non deve essere una scusa.

A SKY – «La squadra non era abituata ad un certo lavoro, pressare la squadra alta non vuol dire correre di più, si corre di meno. Recuperi palla alto e poi sei più vicino alla porta»

IN CONFERENZA – «Non abbiamo tempo per andare sul campo. Possiamo lavorare con i video, con la lavagna, ma ci manca il campo, l’allenamento, avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa eh, perché anche in queste condizioni dobbiamo fare molto meglio, specialmente in fase di pressing»