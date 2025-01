Condividi via email

Conceicao Milan: il tecnico annuncia due titolari in vista del match contro la Juventus. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la sfida di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole dove ha annunciato che Bennacer e Fofana saranno titolari.

FOFANA-BENNACER – «Ogni giocatore va messo nelle sue funzioni e devono avere unità tra di loro. Non credo che Isma e Fofana non possano coabitare, anzi domani giocheranno insieme, tutti devono capire come attaccare ma con equilibrio».