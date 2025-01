Condividi via email

Conceicao Milan, Tassotti detta la linea: «Sono sicuro che dovrà fare bene questa cosa!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a Tuttocagliari.it, Mauro Tassotti ha parlato dell’inizio di avventura al Milan di Sergio Conceicao. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il Milan deve assolutamente cercare di approfittare di questo momento di entusiasmo che sta vivendo per cavalcare l’onda e riproporre la stessa convinzione e determinazione anche in campionato. Per il Cagliari sarà molto difficile giocare a San Siro.».