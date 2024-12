Conceicao Milan: «Le parole sono parole, devo dimostrare coi risultati!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato da Milan Tv, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, si è presentato. Di seguito le sue parole.

PAROLE – « Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati. Dietro ci deve essere un lavoro grande da parte di tutti: non solo giocatori ma anche ogni membro dello staff. Siamo qua per lavorare. Quello che dico ai tifosi è che lavoreremo tanto per essere all’altezza di questo grande club».