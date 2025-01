Conceicao Milan, il tecnico non ha dubbi: «Problemi di natura mentale? A noi serve questo!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la sfida di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole sui problemi della squadra.

PROBLEMA MENTALE O TATTICO – «Serve organizzazione difensiva e offensiva, lavoriamo tutti i giorni sui dettagli perchè a volte prendiamo gol per piccoli dettagli. Dobbiamo entrare in campo pensando che una partita si può vincere o perdere già al primo minuto. I campioni del passato qua al Milan quando vincevano pensavano già alla partita successiva per vincere ancora. Non dobbiamo adagiarci sulla Supercoppa e dimostrare che siamo all’altezza del Milan: è un messaggio non solo per i giocatori, ma per tutti quelli che lavorano al Milan. Lotto per questo: tutti i dettagli sono importanti. Lo dico anche a me e al mio staff: dobbiamo essere sempre bollenti nello spirito. Oggi tutte le squadre lavorano bene, è importante sia la questione fisica che mentale. Rappresentiamo il Milan e dobbiamo essere sempre motivati».