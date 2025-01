Conceicao Milan, il tecnico non le manda a dire: «Primo mese qua? Sembra già passato un anno!». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Sky prima di Dinamo Zagabria–Milan, Sergio Conceicao ha dichiarato sul suo primo mese in rossonero:

PAROLE – «Quello che abbiamo non ci possiamo lamentare, domani dobbiamo andare in campo, dare il massimo e vincere. Fabio è un amico. Di Walker parliamo quando sarà disponibile per la prossima partita. È un grandissimo giocatore, per questo il Milan l’ha preso. Un mese di Milan? Sembra un anno».