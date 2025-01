Conceicao Milan, Ordine lo avvisa: «I miracoli non succedono sempre. Adesso deve capire questa cosa»

Condividi via email

Conceicao Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro il Cagliari avvisando il tecnico

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine, noto giornalista, ha avvisato così Conceicao dopo Milan–Cagliari:

PAROLE – «Adesso Sergio Conceiçao sa che la missione complicata affidatagli dopo Natale comincia proprio adesso quando c’è da fare i conti con lo scoramento collettivo e con qualche altro fischio della curva amica. Gli esami non finiscono mai. Ma soprattutto i miracoli non riescono in così breve tempo».