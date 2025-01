Conceicao Milan, Ordine lancia l’allarme: «Sta continuano a perdere pezzi nel momento decisivo». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha vinto in trasferta contro il Como. Di seguito le parole di Ordine sullo stato di forma della squadra.

«Conceiçao comincia a perdere altri pezzi in un mese che diventa decisivo non tanto per scalare la zona alta della classifica quanto invece per chiudere la prima parte della Champions league con i due appuntamenti con Girona e Dinamo Zagabria. Se Morata resta un discutibile puntero e se Abraham si ritaglia ruolo inedito da suggeritore, l’unico tesoro su cui il Milan di oggi può contare è proprio Leao. Che ha deciso di stare dalla parte del nuovo allenatore. Ma è impensabile che da solo possa trascinare tutto il Milan anche sabato a Torino».