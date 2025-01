Conceicao Milan, il pensiero di Pastore: «Non ha tempo per lavorare sul campo, c’è però un aspetto che fa morale»

Conceicao Milan, Giuseppe Pastore ha commentato così l’evoluzione dei rossoneri con il tecnico portoghese in panchina

Giuseppe Pastore, nel suo Podcast ‘Rasoiate’ trasmesso su Cronache Di Spogliatoio, ha parlato così del Milan di Sergio Conceicao.

LE SUE PAROLE – «Conceiçao ancora non ha tempo di incidere a livello tattico. C’è tempo solo di video e lavagne ha detto, non per allenarsi concretamente. Il suo nuovo Milan si costruirà, nel frattempo però trova per strada tre punti che fanno morale, accorcia le distanza su Juve, Lazio e Fiorentina, soprattutto rimette nel mirino un obiettivo minimo come quello del quarto posto, che dovrà essere perseguito anche da qualche acquisto ben azzeccato».