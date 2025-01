Conceicao a Prime Video: «Importante per me la sintonia tra squadra e tifosi. Sono sicuro di una cosa»

Conceicao ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match di Champions League

Mister Sergio Conceicao, a poche ore dal fischio d’inizio di Milan–Girona, ha rilasciato un’intervista a Prime Video. Queste le sue parole:

L’IMPORTANZA DELLA SINTONIA – «Una squadra con gioia, con piacere di stare in partita. Coinvolgere anche i tifosi con la squadra: avere questa sintonia tra tifosi e squadra per me è molto importante».

LA CERTEZZA DEL MISTER – «Sono sicuro che tra una settimana saremo un po’ meglio di oggi, e la prossima saremo ancora meglio: sono sicuro».

UN SEGNO – «L’ho detto anche a loro in spogliatoio e loro hanno capito: il primo passo è accettare quello che diciamo noi faccia a faccia e capire cosa non sta andando a tutti i livelli. A livello di aggressività e di duelli loro accettano e vogliono fare: questo per me è un segno importante».