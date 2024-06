Conceicao Milan, si riapre tutto? Brusca FRENATA col Marsiglia: COSA SUCCEDE per il tecnico accostato ai rossoneri

Situazione allenatori in continuo aggiornamento: secondo quanto riportato da Daniele Longo, uno dei tecnici maggiormente accostati al Milan, Sergio Conceicao potrebbe non andare al Marsiglia. C’è stata infatti una brusca frenata nella trattativa col club francese: futuro ancora da delineare ma sicuramente non sarà in rossonero.

