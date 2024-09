Conceiçao Milan, il RETROSCENA: in estate poteva diventare il NUOVO ALLENATORE. Cosa è successo dopo i contatti

Conceiçao in estate sarebbe potuto diventare il nuovo allenatatore del Milan prima che la scelta del successore di Pioli ricadesse su Fonseca. A svelare il retroscena è Gazzetta.it.

Il Milan ha avuto contatti con l’ex allenatore del Porto, ma non è andato oltre nonostante il portoghese avesse il gradimento dei tifosi. Evidentemente non era lo stesso per il club che ha preferito Fonseca.