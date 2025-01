Conceicao Milan, il tecnico ammette: «Per me è stato difficile dormire sta notte». Le dichiarazioni del tecnico alla sua presentazione nel club rossonero

Sergio Conceicao, nella giornata di ieri, si è presentato al mondo Milan in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del nuovo tecnico rossonero sulle emozioni.

PASSAGGIO DA CALCIATORE AD ALLENATORE – «È tutto diverso. Noi pensiamo quando siamo giocatori che capiamo tutto di calcio, ma non è così. Pensiamo al nostro giardino. L’allenatore non dorme neanche, per me stanotte è stato difficile. Lo stress di voler conoscere tutte le cose qua dentro, le persone, perché tutti sono importanti, il magazziniere, al nostro presidente. Noi staff abbiamo tanta voglia di bruciare le tappe ed arrivare ad una conoscenza di tutto e di tutti velocemente, perché i tempi sono corti e vogliamo essere essere presenti ed attivi».