Conceicao Milan, la decisione sull’ex Porto è stata di Cardinale e Moncada: il retroscena sul nuovo allenatore dopo l’esonero di Fonseca

La decisione di puntare su Conceicao dopo l’esonero di Fonseca ufficializzato ieri mattina dal Milan è stata di Cardinale e Moncada. A rivelarlo è stato Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale You Tube.

Tra le priorità del proprietario del Milan, infatti, ci sarebbe anche la scelta dell’allenatore, come già successo con Fonseca in estate. Ed è stato Cardinale, anche in questo caso, a mettere una “parola forte” per Conceicao.