Conceicao avvisa Leao e Theo: «Per me i giocatori sono tutti uguali, dipende da ciò che fanno in allenamento. E con lui...»

Conceicao in conferenza stampa ha mandato un messaggio chiaro a Leao e Theo Hernandez dopo quanto successo nel Milan di Fonseca.

RAPPORTO CON LEAO E THEO HERNANDEZ – «Per me i giocatori sono tutti uguali, dipendono da ciò che fanno in allenamento. Il massimo è il massimo, non quello che può pensare ciascuno. Per me poi non ci sono differenza. Loro sanno che il discorso è uguale per tutti e le esigenze sono uguali per tutti. Con Leao il mio discorso sarà diverso rispetto ad un altro ragazzo perché sono caratteri diversi. A me piace capire la storia di chi ho a disposizione: vado a vedere la mamma, il papà, il fratello… A volte ci sono delle storie dietro che giustificano tante cose».

