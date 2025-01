Conceicao in conferenza sul mercato: «Siamo d’accordo su...»

Conceicao nella conferenza stampa di Juventus-Milan, ha risposto alle domande inerenti al calciomercato dei rossoneri

Sergio Conceicao nella conferenza stampa della vigilia di Juventus–Milan, ha risposto così alle domande su calciomercato:

MERCATO – «Non mi piace tanto il mercato di gennaio, è aperto tanto tempo e crea problemi emozionali nei giocatori. Non è la cosa più importante per me oggi, dopo la partita continueremo a parlare. Siamo d’accordo su quello di cui abbiamo bisogno, poi sappiamo che non è facile arrivare ai nostri obiettivi. Ma parliamo e siamo d’accordo su quello che vogliamo».

DIFENSORE, ATTACCANTE O CENTROCAMPISTA – «Una vittoria domani è quello che mi preoccupa. Capisco la vostra curiosità, il mercato aperto ed è normale. Scusatemi ma il mio pensiero è per la partita. Non parlo di mercato, pensiamo solo alla Juve».