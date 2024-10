Compleanno Morata, auguri speciali del Milan: «Attaccamento alla maglia e abnegazione, è entrato nel cuore dei tifosi»

Compleanno Morata, il Milan attraverso il proprio sito dedica un bel messaggio dia uguro all’attaccante spagnolo per i suoi 32 anni

Il Milan attraverso il suo sito ufficiale ha dedicato un bel messaggio di auguri a Morata nel giorno del suo 32esimo compleanno.

COMPLEANNO MORATA – «Álvaro Morata ha impiegato poco tempo per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Sin dal suo esordio, infatti, l’attaccante spagnolo si è contraddistinto per la sua abnegazione e l’attaccamento alla maglia: parliamo di un campione, reduce dal trionfo all’Europeo con la Spagna in estate e nel pieno di una carriera che l’ha visto protagonista a suon di gol e trofei. Dopo tante esperienze importanti Morata ha deciso di legarsi al Milan e festeggia oggi il suo primo compleanno in rossonero. Tanti auguri Álvaro per i tuoi 32 anni!».