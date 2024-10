Compleanno Morata, arrivano gli auguri social del Milan – FOTO

Compleanno Morata: lo spagnolo compie oggi 32 anni. Arrivano gli auguri social del Milan al proprio attaccante

Giornata speciale quella di oggi per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, arrivato in estate dall’Atletico Madrid per 13 milioni di euro, compie infatti oggi 32 anni.

Morata’s first cumpleaños at AC Milan! Send in your birthday messages for our Spanish number 7 🎂✍️#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) October 23, 2024

Anche il Milan si è unito ai tanti messaggi di auguri verso la punta, chiamata a raccogliere la pesante eredità di Olivier Giroud.