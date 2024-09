Compagnoni SICURO: «L'esperienza in Spagna ha fatto BENE a Gabbia. Al Milan la COPPIA con Tomori funziona di più, ma...»

Le parole del giornalista Maurizio Compagnoni su Matteo Gabbia, decisivo con la sua rete nel derby contro l’Inter

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha rilasciato queste dichiarazioni su Matteo Gabbia, decisivo con il suo colpo di testa per la vittoria del Milan sull’Inter.

PAROLE – «Credo che gli abbia fatto molto bene l’esperienza in Spagna al Villarreal. È diverso rispetto a Tomori e Pavlovic, che per me sono molto bravi. Gabbia-Tomori e Gabbia-Pavlovic però sono coppie che funzionano molto meglio di Tomori-Pavlovic».