Compagnoni attacca la società: «Il problema è grave, la scena di Conceicao…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Maurizio Compagnoni, in diretta su Sky Sport, ha commentato con queste parole l’episodio post vittoria del Milan contro il Parma tra Calabria e Conceicao.

«C’erano già stati attriti con la precedente gestione. Non c’era grande empatia tra Fonseca e lo spogliatoio e con Conceiçao le cose non sono migliorate. È un problema grave. Se ci fosse una società forte non ci sarebbe una situazione di tensione»