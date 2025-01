Como Milan, Ordine elogia Leao: «Ora è ai remi per tirare fuori la barca del Milan. Vuole fare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha vinto in trasferta contro il Como. Di seguito le parole di Ordine su Leao, ieri in gol.

«Da ieri non è più un pettegolezzo o semplicemente un cattivo pensiero. Da ieri invece è ufficiale: Rafa Leao è ai remi per tirare fuori la barca del Milan dalle secche di una stagione deludente. Dal giorno dello sbarco dell’altro connazionale, Sergio Conceiçao, Leao prova a diventare il leader in queste settimane tormentate tra una gestione e l’altra che finiscono per riaffermare limiti e fragilità più che esaltare le qualità del team».