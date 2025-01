Como Milan, Budel critico sui rossoneri: «Ci sono tanti problemi, i giocatori sanno una cosa»

Condividi via email

Como Milan, il commentatore tecnico Alessandro Budel, ha parlato così della prestazione della squadra di Conceicao

Alessandro Budel, commentatore tecnico di DAZN, ha commentato così la prestazione del Milan a Como nel recupero della ventesima giornata di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Ci sono tanti problemi e il Milan l’ha dimostrato. Prima del gol di Theo Hernandez la squadra ha fatto davvero poco per poter vincere, poi gli episodi cambiano l’inerzia delle partite. Deve far tesoro da questa partita e i giocatori sanno benissimo che non sempre possono arrivare i punti dopo una prestazione del genere»