Como Milan, Sergio Conceicao ringrazia Rafael Leao: il portoghese è il migliore in campo e sigla la rete della definitiva vittoria

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve ringraziare Rafael Leao per la vittoria ottenuta ieri pomeriggio in rimonta contro il Como. Il portoghese, secondo la Rosea, è stato il migliore dei rossoneri nonostante i consueti alti e bassi all’interno della gara:

PAROLE – «Leao: prendere o lasciare. Ciondola infreddolito, si scalda con un paio di sgasate e si riassenta ma il gol da tre punti è concentrato di Rafa».