Como Milan, Emerson Royal torna dalla squalifica: sulla sua titolarità filtra questa cosa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Sinigaglia andrà in scena la sfida valevole per la 19ª giornata di Serie A tra il Como e il Milan. Il match di disputerà alle 18:30 di domani per recuperare il turno saltato a causa della Supercoppa Italiana

Sergio Conceicao, per questa sfida, ritroverà Emerson Royal. Il brasiliano ha saltato la sfida contro il Cagliari per squalifica ed è in ballottaggio con Calabria per una maglia da titolare.