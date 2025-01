MN24 – Como Milan, non ci sarà la conferenza stampa di Conceicao: il motivo

MN24 – Como Milan, non ci sarà la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia del recupero contro la squadra di Fabregas: il motivo

Come raccolto dalla nostra redazione, in vista di Como Milan non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia di Sergio Conceicao. L’allenatore rossonero non parlerà per presentare il match di recupero di martedì alle 18.30.

Il motivo? Niente di allarmante: come capitato in altre occasioni, in situazioni come questa di calendario molto fitto si evita di effettuare la conferenza pre gara.