Colpani Milan: SMENTITA questa ipotesi per il futuro, la RIVELAZIONE che mette in discussione tutto

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Colpani. Arriva la smentita in conferenza stampa di Galliani sul futuro del centrocampista

LE PAROLE – «Non c’è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina, è inutile parlare di mercato perché da qui al 30 agosto può succedere tutto e il contrario di tutto. In questo momento non c’è nessuna trattativa che riguardi Colpani con nessuna squadra, compresa la Fiorentina. Poi questo non vuol dire nulla, ma al momento è così»